Calciomercato Roma: ancora nessuna trattativa per van de Beek. Il centrocampista olandese piace a molti club

L'ultimo nome per il centrocampo della Roma è Donny van de Beek. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il centrocampista del Manchester United è in uscita e sta valutando diverse opzioni. Al momento non c'è alcuna trattativa tra la società giallorossa e il calciatore olandese, ma sono molti i club che osservano la situazione con particolare attenzione.

Donny van de Beek, exploring options to leave Manchester United as called two weeks ago. ??? #MUFC

AS Roma are currently not in talks or concrete negotiations to sign Donny — but there are multiple clubs keeping an eye on situation. https://t.co/aIXvf5NP5C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023