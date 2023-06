Calciomercato Roma, offerto van de Beek in prestito dal Manchester United: al momento non è una priorità

Continuano a circolare nuove voci su possibili nuovi acquisti in casa giallorossa. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale", il Manchester United avrebbe proposto anche ai giallorossi il centrocampista olandese Donny van de Beek in prestito. Il giocatore classe 1997, accostato già in passato alla Roma, è reduce da una stagione complicata con 10 presenze complessive di cui 7 in Premier League. Il club capitolino non lo considererebbe una priorità al momento, ma potrebbe valutare nei prossimi giorni.

(Sky Sport)