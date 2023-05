Giovedì il Leverkusen: Dybala e Wijnaldum in gruppo alla ripresa. Nessun contatto tra Mou e il Psg. Abraham: "Vogliamo vincere un trofeo"

È cominciata la settimana di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d'andata dell'Europa League, in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Sono ripresi oggi gli allenamenti a Trigoria dopo la sconfitta di sabato contro l'Inter: buone notizie per José Mourinho, visto che sia Paulo Dybala che Georginio Wijnaldum hanno lavorato in gruppo.

A proposito dello Special One, finora non c'è stato alcun contatto tra il tecnico portoghese e il PSG, nonostante le voci degli ultimi giorni lo volessero tra i candidati per la panchina del club francese.

Giornata di parole, infine, per Tammy Abraham. "Il nostro obiettivo è alzare un trofeo a fine stagione. Il Bayer Leverkusen è una grandissima squadra", ha dichiarato il centravanti giallorosso al sito dell'Uefa.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - I MALUMORI DI MOU AGITANO LA ROMA. SE JOSÉ LASCIA SI STUDIANO THIAGO MOTTA, SCHMIDT E AMORIM

ABRAHAM: "IL NOSTRO OBIETTIVO È ALZARE UN TROFEO A FINE STAGIONE. BAYER? GRANDISSIMA SQUADRA"

IN THE BOX - IL PSG NON HA MAI CHIAMATO MOURINHO

FOTO E VIDEO - TRIGORIA, RIPRESA VERSO IL BAYER LEVERKUSEN: DYBALA E WIJNALDUM IN GRUPPO

STADIO ROMA: ASSEMBLEA CAPITOLINA CONVOCATA PER DOMANI ALLE 13

AG. SPINAZZOLA: "OTTIMA STAGIONE. HA UN ANNO DI CONTRATTO, POI VEDIAMO"

REPUBBLICA.IT - MOURINHO E LA ROMA: CONTRO IL LEVERKUSEN PUÒ ESSERE L'ULTIMA ALL'OLIMPICO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24