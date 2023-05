BALZANI: "L'unica salvezza è Mourinho" - CIARDI: "I segnali sulla sua permanenza sono negativi ma attenzione a dire che al 100% andrà via"

Tra l'Europa League e il futuro di Mourinho, passando per il campionato: lungo le frequenze radiofoniche si analizzano vari temi, con Mourinho al centro dell'attenzione. "Mourinho nella Roma è il centro di tutto. I calciatori sono contenti di averlo come tecnico. Sinceramente, anche parlando con Pinto, non sono riuscito a captare le idee della società", dice Roberto Pruzzo. "La Roma è di nuovo in una semifinale europea nonostante Pinto, l'unica salvezza è Mourinho e i tifosi l'hanno capito", aggiunge Francesco Balzani.

Infine, conclude Augusto Ciardi: "I segnali sulla permanenza di Mourinho sono negativi ma attenzione a dire che al 100% andrà via".

Contro l'Inter le assenze sono state fondamentali, dispiace dirlo ma i sostituti di questa Roma non sono all'altezza. Credo che Mourinho stia riponendo tutto sull'Europa League, crede sia possibile arrivare fino in fondo ed entrare in Champions (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è un istrione, teatrale e geniale. Poi però ci dovrebbe essere anche l'allenatore che fa giocare bene la squadra. Se alla gente piace questo tipo di attore va bene. Mourinho è un grande professionista, credo che sappia quello che vuole fare l'anno prossimo (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il futuro di Mourinho dipenderà anche da quelle che saranno le scelte della società. Avere Mourinho ha dei vantaggi ma anche svantaggi: lui si fa carico di tutti i problemi che riguardano il club, ma è anche quello che va contro la società pubblicamente. Prendere il pacchetto completo è molto impegnativo. Se vogliono andare avanti devono farlo con chiarezza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

I segnali sulla permanenza di Mourinho sono negativi ma attenzione a dire che al 100% andrà via. Ora conta solo la partita di giovedì e per questo tipo di sfide la Roma ha il miglior specialista possibile, poi si parlerà di tutto il resto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho nella Roma è il centro di tutto. I calciatori sono contenti di averlo come tecnico. Sinceramente, anche parlando con Pinto, non sono riuscito a captare le idee della società. Ne sapremo di più tra 15 giorni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104,5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è di nuovo in una semifinale europea nonostante Pinto, l'unica salvezza è Mourinho e i tifosi l'hanno capito. Sono convinto che non vedremo la Roma vista a Monza giovedì, non credo che Dybala potrà giocare più di un’ora ma partirà dall’inizio credo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se tu giochi una partita sugli stessi binari, senza inventarti nulla, allora alla lunga la squadra più forte vince. Ecco perché l'Inter ha battuto la Roma (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)