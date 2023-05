Mourinho e la Roma: contro il Leverkusen può essere l'ultima all'Olimpico

Appuntamento giovedì, allo stadio Olimpico, contro il Bayer Leverkusen. Mourinho sarà in panchina. Ma potrebbe essere l'ultima volta che lo vedremo così. Perché sulla sua testa pende il rischio di una squalifica lunga: l'indagine sul microfono con registratore che lui stesso ha confessato di aver nascosto addosso durante la partita contro il Monza, può diventare il mezzo per imporgli uno stop pesante. Che potrebbe chiudere anticipatamente il suo campionato, imponendogli di restare a guardare in tribuna le ultime due in casa. Vorrebbe dire non poter più sedere sulla panchina della Roma. Non fino alla prossima stagione, almeno. Ma l'impressione, sempre più forte, è che le strade della Roma e di Mourinho siano destinate a separarsi in estate.

(repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE