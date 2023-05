FOTO e VIDEO - Trigoria, ripresa verso il Bayer Leverkusen: Dybala e Wijnaldum in gruppo

Dopo il ko con l'Inter e un giorno di riposo concesso da José Mourinho alla squadra, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista dell'impegno in Europa League: giovedì sera allo Stadio Olimpico i giallorossi ospiteranno il Bayer Leverkusen nella sfida d'andata della semifinale della competizione europea. In gruppo questa mattina Dybala e Wijnaldum. Anche i giovani Pisilli e Missori, subentrati nel finale contro l'Inter, si sono allenati con la squadra. Gli scatti della seduta odierna:

Primo giorno di lavoro in vista del Leverkusen ?#ASRoma pic.twitter.com/sWiTMmWuiJ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 8, 2023