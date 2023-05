Stadio Roma: Assemblea capitolina convocata per domani alle 13

È convocata per domani, 9 maggio, dalle ore 13.00 alle 19.00 e per giovedì 11 maggio dalle 10 in Campidoglio l'Assemblea capitolina: tra i vari argomenti da prendere in esame durante l'ordine dei lavori c'è anche il nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'Assemblea, infatti, è chiamata ad esprimere il parere sulla delibera di pubblico interesse sul nuovo impianto giallorosso.