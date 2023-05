Dybala recupera per Budapest, Bove: "Ci meritiamo questa finale". Mourinho: "La Roma è appartenenza". In 53mila all'Olimpico

Domani pomeriggio la Roma partirà alla volta di Budapest, in attesa della finale di Europa League di mercoledì sera contro il Siviglia. Dybala ha recuperato e sarà presente contro il Siviglia, almeno dalla panchina. Bove ha affermato come per lui questo sia un punto d'inizio e che Mourinho è speciale perché tratta tutti allo stesso modo. Sullo Special One poi si è espresso anche Francesco Totti, dicendo che sarebbe stato bello essere allenato da lui in passato. Intanto la Roma ha svelato la maglia che verrà indossata per la finale, mentre al lo Stadio Olimpico si attendono oltre 53.000 spettatori, per assistere alla finale davanti ai maxi-schermi e supportare da lontano la squadra giallorossa.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TOTTI: "CON MOURINHO È PIÙFACILE VINCERE. MI SAREBBE PIACIUTO AVERLO COME ALLENATORE"

BOVE: "QUESTO È IL MIO PUNTO DI PARTENZA. MOURINHO È SPECIALE PERCHÉ TRATTA TUTTI ALLO STESSO MODO"

TRIGORIA: DYBALA HA RECUPERATO E SARÀ PRESENTE CONTRO IL SIVIGLIA. OK SPINAZZOLA

EUROPA LEAGUE, SIVIGLIA-ROMA: DOMANI ALLE ORE 17.45 LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO, PELLEGRINI E MANCINI

TWITTER, LA ROMA SVELA LA MAGLIA CHE I GIALLOROSSI INDOSSERANNO CONTRO IL SIVIGLIA: SI TRATTA DEL KIT 'HOME'

MOURINHO: "LA ROMA È APPARTENENZA, SOLO I GRANDI CLUB FANNO DUE FINALI CONSECUTIVE"

OLIMPICO: OLTRE 53MILA PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24