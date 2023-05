Trigoria: Dybala ha recuperato e sarà presente contro il Siviglia

Paulo Dybala ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e sarà presente nella finale di Europa League contro il Siviglia, in programma mercoledì alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. È quanto emerge dall'allenamento odierno a Trigoria, riportato dal giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, il quale fa notare come la Joya non parta titolare da circa un mese e mezzo. Probabile, dunque, il suo utilizzo soltanto nella fase finale del match.

Buone notizie su #Dybala. Ha recuperato e a Budapest ci sarà.

Non gioca una partita da titolare da un mese e mezzo, dal 13 aprile, ma anche dalla panchina, entrando nel finale, può essere il valore aggiunto dopo 16 gol e 7 assist in questa stagione. #RomaSiviglia @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 29, 2023