Olimpico: oltre 53mila per la finale di Europa League

A due giorni dalla finale di Europa League in scena a Budapest, alla Puskas Arena, il 31 maggio tra Siviglia e Roma, sale sempre di più l'attesa dei tifosi. Per ora sono oltre 53mila i tifosi giallorossi che assisteranno alla finale allo Stadio Olimpico dove, come l'anno scorso in occasione della finale di Conference League contro il Feyenoord, verranno installati dei maxischermi. Inoltre, resta disponibilità dei biglietti nel settore Distinti Nord: una volta terminato, l'evento sarà sold out.

