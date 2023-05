ORSI: "Non credo che Llorente sia meglio di Ibanez" - FELICI: "El Shaarawy deve giocare in attacco dall'inizio"

È l'antivigilia di Siviglia-Roma, finale di Europa League in programma mercoledì alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Lungo le frequenze radiofoniche della capitale ci si concentra sulle scelte di formazione di José Mourinho. Fernando Orsi si sofferma su un ballottaggio in difesa: "Per me Ibanez è un grande difensore, non credo che Llorente sia meglio di lui". Passa alla zona offensiva, invece, Antonio Felici: "Sarebbe opportuno che El Shaarawy partisse da titolare in finale giocando in attacco, vista la sua vena realizzativa". Augusto Ciardi, infine, propone una suggestione: "Perché non pensare a Bove nel ruolo di esterno destro?".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Ibanez è un pericolo per la Roma, non bastano due mani per contare gli errori decisivi. L’ultima partita è stata imbarazzante. Non mi stupirei di vedere Llorente: mi sembra più affidabile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Gli errori di Ibanez sono errori grossolani e individuali, non di posizionamento e marcatura. Per me è un grande difensore, deve limare queste cose. Non credo che Llorente sia meglio di lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Zalewski per me si fa preferire a sinistra più che a destra, Celik è reduce da un infortunio e comunque non è Cafù. Allora perché non pensare a Bove in quel ruolo? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra Ibanez e Llorente sceglierei lo spagnolo perché vedo il brasiliano sconnesso, ma penso che Mourinho sceglierà Ibanez per le caratteristiche fisiche e di velocità del Siviglia. La rosa degli spagnoli assomiglia per valori e qualità a quella del Milan (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sarebbe opportuno che El Shaarawy partisse da titolare in finale giocando in attacco, vista la sua vena realizzativa. Tra Ibanez e Llorente sceglierei lo spagnolo, che mi sembra più freddo e meno incline allo sbaglio. Wijnaldum invece è veramente fuori fase dal punto di vista fisico, quindi penso che partirà dalla panchina (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)