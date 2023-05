Twitter, la Roma svela la maglia che i giallorossi indosseranno contro il Siviglia: si tratta del kit 'home' (VIDEO)

La Roma giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma mercoledì alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, con la prima maglia. La decisione era già stata indirettamente anticipata dall'Uefa nella copertina della partita, in cui aveva rappresentato i giallorossi con il kit rosso, ma è stata confermata dalla stessa società capitolina con un video su Twitter, in cui viene mostrata anche la patch speciale per l'occasione, piazzata tra lo stemma del club e quello dello sponsor tecnico.