BOVE: "Questo il mio punto di partenza. Mourinho speciale perché tratta tutti uguali"

UEFA.COM - Edoardo Bove è stato il protagonista della semifinale contro il Bayer Leverkusen col gol dell'andata che poi è stato difeso nello 0-0 del ritorno. Questo il racconto del centrocampista cresciuto nella Roma a poco più di 48 ore dalla finale di Budapest: "Fin da quando ero molto giovane, mi sono appassionato allo sport in generale, in particolare ai giochi con la palla. Da ragazzo giocavo a tennis abbastanza regolarmente e per circa cinque o sei anni ho giocato sia a tennis che a calcio. Ad un certo punto ho dovuto fare una scelta, anche se ero piuttosto bravo in entrambe le cose. Vedendo quanta strada ho fatto, immagino di aver fatto la scelta giusta alla fine".

Continua Bove: "Come mi sono sentito quando sono arrivato a giocare per la prima volta nelle giovanili della Roma? È sempre difficile spiegare quelle sensazioni: è come cercare di spiegare la sensazione di segnare un gol all'Olimpico, o di ricevere la prima chiamata dal club. Sono emozioni molto forti. Nel complesso, la maggior parte delle persone di solito risponde a questa domanda dicendo che si tratta di un'"emozione indescrivibile". Ma è davvero così. All'inizio, la cosa più importante per me era divertirmi. Poi, man mano che cresci e ti sviluppi, inizi a capire l'importanza di giocare per la Roma e cominci davvero a sentirti parte di questo club".

Sul ruolo che è riuscito a ritagliarsi nella Roma: "Questo è un punto di partenza. Ho appena iniziato ed è per questo che voglio continuare così e continuare a giocare bene. Devo essere grato per la fiducia che hanno in me in questo momento, e questa è la cosa più importante. Ne sono molto felice."

"Mourinho è una persona speciale per me perché è una persona vera. Tratta il resto della squadra proprio come tratta me, e questa è la cosa più importante. Se ha qualcosa da dirti, te lo dirà dritto in faccia, e io preferisco le persone così. Quindi mi sono trovata bene con lui fin dall'inizio. Ovviamente mi ha anche aiutato a crescere. Tutta la sua guida mi ha aiutato così tanto e sono felice per la fiducia che ha in me".