Domani l'Inter, la Roma resta in ritiro a Trigoria. Mercato, dubbi sul futuro di Mourinho: Psg e Real Madrid interessati

È la vigilia di Roma-Inter. Domani la squadra di José Mourinho affronterà i nerazzurri a Trigoria nel match valido per la 34esima giornata di Serie A, in programma alle ore 18. Dopo aver effettuato la rifinitura, i giocatori giallorossi sono rimasti in ritiro a Trigoria, dove passeranno la notte. Vista l'emergenza per i numerosi infortuni, lo Special One convocherà anche l'esterno della Primavera, Filippo Missori.

Regna l'incertezza, intanto, sul futuro del tecnico portoghese, che piace a Real Madrid e Psg e, nonostante abbia rifiutato un'offerta dal Chelsea, rimarrà a Roma soltanto se otterrà dai Friedkin rassicurazioni riguardo la squadra della prossima stagione.

A proposito di Primavera, invece, è ufficiale il rinnovo del contratto di Joao Costa fino al 2026.

