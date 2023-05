Trigoria: la Roma passerà la notte in ritiro nel centro sportivo. Mourinho convocherà Missori contro l'Inter

La Roma passerà la notte in ritiro a Trigoria, prima di affrontare l'Inter, nel match in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Dopo la rifinitura effettuata nel pomeriggio, infatti, i giocatori di José Mourinho non hanno ripreso la via di casa, come solitamente avviene, ma sono rimasti nel centro sportivo. Lo riporta l'emittente satellitare, la quale spiega inoltre che, vista l'emergenza in casa giallorossa per i numerosi infortuni, lo Special One convocherà anche l'esterno della Primavera Filippo Missori per la partita contro i nerazzurri.

(Sky Sport)