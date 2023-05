Roma-Inter: prepartita con celebrazione dei campioni del 1983

L'antipasto di Roma-Inter sarà con i Campioni d'Italia del 1983. Con l'avvicinarsi dei 40 anni dal secondo scudetto giallorosso, il club ha organizzato un pre partita speciale in cui all'Olimpico saranno celebrati i protagonisti di quel successo. A ieri risultavano 60mila i biglietti venduti, col raggiungimento dell'ennesimo sold out sempre più vicino.

?️ Domani ci sarà un prepartita speciale! ?❤️

In vista dei 40 anni dal secondo Scudetto, alle 16:30 celebreremo all'Olimpico i campioni del 1982-83! ??

Un motivo in più per non mancare a #RomaInter!

? https://t.co/M6HlHBIbX1#ASRoma pic.twitter.com/W8J7ceJXQ7

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2023