TREVISANI: "Non c'è più l'unità d'intenti dell'inizio tra Roma e Mourinho" - MATTIOLI: "Spaccatura sarebbe insanabile in altre società"

Le parole di Mourinho nel post partita di Monza-Roma fanno allargare i discorsi a quello che potrà essere il futuro del tecnico. "A mio avviso Mourinho ha creato una spaccatura che in altre società sarebbe insanabile" il pensiero di Mario Mattioli. "Voglio sperare che le esternazioni pubbliche di Mourinho dopo la partita possano suscitare una reazione nei Friedkin che porti a un incontro finalmente" è l'auspicio di Augusto Ciardi.

"Alla Roma credo manchi unità d'intenti rispetto all'inizio: la società non mi sembra più convinta di Mourinho come poteva esserlo prima e anche l'allenatore non mi sembra più convinto del club" per Riccardo Trevisani.

Non so quale fosse il messaggio di Mourinho, ma era di sicuro brutto e inappropriato. E’ incredibile come la nuova proprietà in tre anni non abbia mai lasciato un’intervista: questo non è normale. La voce del padrone è molto più importante rispetto a quelle sotto (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A mio avviso Mourinho ha creato una spaccatura che in altre società sarebbe insanabile. Ma quando un allenatore dice che la società non sa come difendersi e aggiunge che non lo vuole nemmeno fare, getta ombre imbarazzanti sulla gestione della società (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Voglio sperare che le esternazioni pubbliche di Mourinho dopo la partita possano suscitare una reazione nei Friedkin che porti a un incontro finalmente (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha la squadra e la tifoseria tutta dalla sua parte, questa settimana che verrà forse è la più importante degli ultimi due anni levando Tirana. Per domani io firmerei molto volentieri per il pareggio, dico questo perché per me la partita che conta è quella di giovedì (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

In difesa preferirei vedere più una linea a quattro con Mancini e Ibanez centrali lasciando Cristante a centrocampo. Non firmerei per il pareggio per il semplice motivo che non servirebbe a nessuno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Alla Roma credo manchi unità d'intenti rispetto all'inizio: la società non mi sembra più convinta di Mourinho come poteva esserlo prima e anche l'allenatore non mi sembra più convinto del club (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)