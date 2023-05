Bologna-Roma: settore ospiti sold out

Dopo le sfide casalinghe con l'Inter in programma domani alle 18.00 e contro il Bayer Leverkusen nell'andata della semifinale di Europa League in scena giovedì sera, domenica 14 maggio alle 18.00 la Roma sarà ospite del Bologna al Dall'Ara nella 35esima giornata di campionato. E i tifosi giallorossi seguiranno la squadra in trasferta: si registra, infatti, il sold out del settore ospiti riservato ai romanisti dopo poche ore dall'inizio della vendita dei biglietti (tagliandi in vendita da questa mattina alle 10.00).