Inter, Inzaghi: "Abbiamo l'obbligo di andare in Champions"

SKY SPORT - Simone Inzaghi, alla vigilia di Roma-Inter, parla ai microfoni dell'emittente satellitare: "Diciamo che siamo in un buon momento, stiamo giocando bene e concretizzando. Abbiamo recuperato uomini importanti e adesso stanno venendo i risultati: sono contento, ma dobbiamo continuare. A Roma dobbiamo organizzare una grande gara".

Milan e Roma hanno frenato, adesso la qualificazione Champions sembra più facile.

"Noi abbiamo l’obbligo di entrare fra le prime quattro e sappiamo che il nostro calendario non è semplicissimo, così come che le insidie sono dietro l’angolo. Avremo un finale intenso, però con questo spirito e questa organizzazione siamo contenti del momento".

Si può dire che abbiate qualcosa in più delle altre in questo finale?

"Guardando le prestazioni e i risultati si direbbe quello, ma devo essere lucido: avremo gare difficilissime, a partire da quella di Roma, che sarà la seconda trasferta in tre giorni. Ma noi possiamo contare su ragazzi molto seri"