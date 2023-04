Calciomercato: l'agente di Dybala a Roma per provare a eliminare la clausola. Mou ai Fori Imperiali nel giorno di riposo

Il day after di Roma-Sampdoria, match che i giallorossi hanno vinto 3-0, coincide con il giorno di riposo concesso da José Mourinho alla squadra. Lo Special One ne ha approfittato per una visita ai Fori Imperiali in compagnia del preparatore dei portieri, Nuno Santos.

Due presenze importanti ieri all'Olimpico: il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, e il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. L'agente della Joya è nella Capitale per parlare con il club giallorosso della clausola rescissoria del suo assistito, che la Roma vorrebbe eliminare. L'ex direttore di gara, invece, ha avuto un colloquio con il general manager Tiago Pinto e il segretario generale Maurizio Lombardo, i quali gli hanno spiegato di non aver digerito il caso Serra, mentre l'ex fischietto toscano ha manifestato la necessità di un atteggiamento più disciplinato dei giallorossi durante le partite.

