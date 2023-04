I VOTI DEGLI ALTRI - Matic 'la fa da padrone', Wijnaldum 'scusate il ritardo'

Vince la Roma, che batte la Samp e aggancia l'Inter al quarto posto. Comanda Nemanja Matic, autore di un assist: "Il solito Nemanja. In mezzo al campo la fa da padrone e prova a dare fosforo alla manovra giallorossa. Delizioso l'assist per Wijnaldum. Quando è in campo la Roma gira indubbiamente meglio. Imprescindibile per qualità e personalità" (Il Tempo)

Molto bene Gini Wijnaldum, alla migliore prova in giallorosso: "Scusate il ritardo. All'inizio non trova la posizione, poi si scatena: gran palo di esterno, gol di testa e rigore procurato" (La Gazzetta dello Sport). Positivo l'esordio da titolare per Diego Llorente: "Sicuro ed efficace, soprattutto di testa. Anche nell'area avversaria si fa rispettare. Era più abituato ad una difesa a 4 e si vede" (Il Corriere dello Sport). Il peggiore è Tammy Abraham: "Non lo aiuta il giallo iniziale (e forse il Gallo che scalpita), ma la sua migliore versione è lontana." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Zalewski 6,07

Smalling 6,71

Llorente 6,57

Spinazzola 6,07

Wijnaldum 7,50

Matic 7,28

Dybala 6,64

Pellegrini 5,93

El Shaarawy 6,57

Abraham 5,36

Belotti 5,86

Solbakken 6,33

Celik NG

Mourinho 6,86

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Zalewski 6

Smalling 7

Llorente 6,5

Spinazzola 6

Wijnaldum 7,5

Matic 7,5

Dybala 6,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Abraham 5,5

Belotti 6

Solbakken 6,5

Celik ng

Mourinho 7

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Zalewski 6

Smalling 6,5

Llorente 7

Spinazzola 6

Wijnaldum 7,5

Matic 7,5

Dybala 6,5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 6

Abraham 5

Belotti 6

Solbakken 6

Celik ng

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Zalewski 5,5

Smalling 7

Llorente 6,5

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 7,5

Matic 7

Dybala 7

Pellegrini 6

El Shaarawy 7

Abraham 5

Belotti 5,5

Solbakken 6,5

Celik ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Zalewski 6

Smalling 6,5

Llorente 6,5

Spinazzola 6

Wijnaldum 7,5

Matic 7

Dybala 6,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Abraham 5,5

Belotti 5,5

Solbakken 6,5

Celik ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Zalewski 6

Smalling 7

Llorente 6,5

Spinazzola 5,5

Wijnaldum 7,5

Matic 7,5

Dybala 7

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 6,5

Abraham 5,5

Belotti 6

Solbakken 6,5

Celik ng

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Zalewski 6

Smalling 6,5

Llorente 6,5

Spinazzola 6

Wijnaldum 7,5

Matic 7

Dybala 6,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6,5

Abraham 5

Belotti 6

Solbakken ng

Celik ng

Mourinho 6,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Zalewski 7

Smalling 6,5

Llorente 6,5

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 7,5

Matic 7,5

Dybala 6,5

Pellegrini 6,5

El Shaarawy 7

Abraham 6

Belotti 6

Solbakken 6

Celik ng

Mourinho 6,5