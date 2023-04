FOCOLARI: "Abraham è un fantasma" - FELICI: "Non si può correre il rischio che Mourinho vada via"

All'indomani della vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la prestazione della Roma ma si discute anche del futuro di Mourinho. "La Roma ha raggiunto l'Inter, è in zona Champions ma ha il proprio centravanti che è un fantasma...", dice Furio Focolari. "È una squadra più forte dello scorso anno ma sta facendo peggio", aggiunge Riccardo Trevisani.

Conclude, infine, Antonio Felici: "Se Mourinho continua a mandare messaggi ma questi cadono nel vuoto, il giorno che arriverà una proposta da un grande club saluterà tutti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma ha giocato una partita modesta fino al primo gol, Irrati l'ha condizionata perché comunque ha tolto un giocatore alla Sampdoria (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport eNews)

L’Inter è sesta in classifica con quella rosa, è assurdo. Ma anche la Roma può fare più punti per i giocatori che ha, è una squadra più forte dello scorso anno ma sta facendo peggio (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho vuole restare a Roma a certe condizioni, se non vengono esaudite andrà via e se si presenta il Newcastle torna in Premier League (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

