Instagram, Mourinho scherza sull'ingresso in campo ritardato di Solbakken contro la Samp: "Scusa Ola" (FOTO)

L'immagine più divertente della partita di ieri tra Roma e Sampdoria è sicuramente quella che riguarda il dialogo tra José Mourinho e Ola Solbakken subito dopo il gol dell'1-0 siglato da Georginio Wijnaldum. Lo Special One è intento a dare indicazioni al norvegese, già pronto per fare il suo ingresso in campo, quando Gini segna la rete del vantaggio. L'ex Bodo/Glimt inizialmente alza le mani in segno di esultanza, ma subito dopo si rende conto che il gol potrebbe ritardare la sostituzione che lo coinvolge. I suoi sospetti sono immediatamente confermati da Mourinho, che lo guarda e, facendogli un segno, gli dice di aspettare. Oggi, il tecnico della Roma ha condiviso sul proprio profilo Instagram il video di questa scena, scrivendo scherzosamente: "Scusa Ola".