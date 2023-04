Relax per Mourinho e Nuno Santos: visita ai Fori Imperiali. Cristante a Civita di Bagnoregio (FOTO)

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, José Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra che ritroverà domani pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista dell'appuntamento di campionato in casa del Torino, in programma sabato alle 18.30. Il tecnico della Roma ne ha approfittato per trascorrere la giornata libera in visita ai Fori Imperiali insieme al preparatore dei portieri Nuno Santos.

Bryan Cristante, ieri assente poiché squalificato, ha scelto Civita di Bagnoregio come meta per il relax insieme alla compagna, come testimoniato tramite varie foto su Instagram. Nemanja Matic e consorte, invece, hanno preferito restare a Roma e godersi il sole.