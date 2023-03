Lesione al menisco per Karsdorp: stagione finita. Un turno di stop per Cristante, Mancini e Ibanez. Calciomercato: Abraham può partire in estate

Pessima quanto inattesa la notizia principale di oggi in casa Roma: Rick Karsdorp è stato operato per una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro e la sua stagione rischia di essere già finita.

Al rientro dalla sosta, contro la Sampdoria, sarà piena emergenza difensiva per José Mourinho, visto che il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Gianluca Mancini, Roger Ibanez e anche Bryan Cristante, a cui si aggiunge quella di Marash Kumbulla per l'espulsione rimediata contro il Sassuolo.

Sul fronte mercato, è possibile che Tammy Abraham lasci la Capitale in estate per tornare in Inghilterra. Sul numero 9 giallorosso ci sono Aston Villa e Chelsea, che potrebbe proporre uno scambio con Romelu Lukaku, di rientro dall'Inter. Alla Roma piacciono anche Roberto Firmino e Wilfried Zaha, entrambi in scadenza di contratto a giugno, rispettivamente con Liverpool e Crystal Palace.

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI STOP PER CRISTANTE, IBANEZ, MANCINI E NUNO SANTOS. 7MILA EURO DI MULTA ALLA ROMA

WIJNALDUM: "LA ROMA MI HA VOLUTO DAVVERO, MOURINHO VOLEVA CHE GIOCASSI MOLTO. FEYENOORD? NON SONO CONTENTO DEL SORTEGGIO"

FOTO - TRIGORIA: ALLENAMENTO MATTUTINO IN CAMPO SOTTO GLI OCCHI DI PINTO. PRESENTI MOLTI RAGAZZI DELLA PRIMAVERA

STADIO ROMA, GUALTIERI: "DELIBERA? PENSO POSSA ARRIVARE ENTRO APRILE. NON CI SONO ELEMENTI CHE METTANO IN DUBBIO L'ESITO POSITIVO DEL PROGETTO"

KARSDORP: LESIONE DEL MENISCO INTERNO DEL GINOCCHIO SINISTRO, INTERVENTO CHIRURGICO TERMINATO CON SUCCESSO. STAGIONE FINITA (COMUNICATO)

SOLBAKKEN: "HO UN BUON RAPPORTO CON MOURINHO. LE SUE PAROLE SU DI ME DOPO ROMA-EMPOLI? I MEDIA NORVEGESI LE HANNO FRAINTESE PER OTTENERE VISUALIZZAZIONI..."

AIA, NESSUNA DICHIARAZIONE PUBBLICA CONTRO LA ROMA: PREVISTO UN INCONTRO PRIVATO TRA ROCCHI E IL CLUB GIALLOROSSO

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 32A GIORNATA: ATALANTA-ROMA LUNEDÌ 24 APRILE ALLE 20:45, CONTRO IL MILAN SABATO 29 ALLE 18

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM PUÒ PARTIRE: SU DI LUI ASTON VILLA E CHELSEA. POSSIBILE UNO SCAMBIO CON LUKAKU, PIACCIONO ANCHE FIRMINO E ZAHA

