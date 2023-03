AIA, nessuna dichiarazione pubblica contro la Roma: previsto un incontro privato tra Rocchi e il club giallorosso

Nelle ultime ore si era parlato di una possibile presa di posizione da parte dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, nei confronti della Roma per 'denunciare' tramite una dichiarazione pubblica l'atteggiamento dei calciatori e della panchina giallorossa in campo. La notizia è stata smentita dal giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida ai microfoni dell'emittente radiofonica, il quale ha riferito che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi procederà solamente a incontrare la società capitolina per un confronto privato.

(Radio Radio)