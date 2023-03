Giudice Sportivo: un turno di stop per Cristante, Ibanez, Mancini e Nuno Santos. 7mila euro di multa alla Roma

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27esima giornata di campionato e il polemico derby tra Lazio e Roma, vinto dai biancocelesti per 1-0. Per quanto riguarda la Roma, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha assunto le seguenti decisioni: 4mila euro di multa al club "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni"; 3mila euro di multa al club "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del secondo tempo".

Poi per Bryan Cristante, espulso dopo il triplice fischio, squalifica per una giornata, ammonizione e ammenda di 10mila euro "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione); per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell'intento di affrontarlo in quanto fermato da un assistente". Squalifica per un turno anche per Roger Ibanez, espulso nel corso del match per doppia ammonizione, e per Gianluca Mancini che, già diffidato, è stato ammonito. I tre salteranno la sfida di campionato contro la Sampdoria in programma il 2 aprile allo Stadio Olimpico.

Infine, squalifica per una giornata e ammenda di 10mila euro al preparatore dei portieri Nuno Santos "per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l'intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine: recidivo".

Squalificato per un turno, oltre ad una ammenda di 15mila euro, anche il laziale Adam Marusic "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell'intera panchina".

Infine, un turno di stop per il difensore della Sampdoria Nuytinck che salterà la gara contro la Roma.

Resta in diffida: Matic.

(legaseriea.it)

