WIJNALDUM: "La Roma mi ha voluto davvero, Mourinho voleva che giocassi molto"

In mattinata, prima dell'allenamento odierno dell'Olanda, Georginio Wijnaldum ha parlato ai microfoni della stampa commentando il suo ritorno tra i convocati della nazionale olandese (che affronterà Francia e Gibilterra nelle gare di qualificazione ad Euro 2024) e anche la sua esperienza nella Roma. "L'ho accettato in quel momento e abbiamo parlato - ha detto sull'esclusione ai tempi di Louis van Gaal commissario tecnico -. Sono anche grato a Van Gaal per quello che ha significato nella mia carriera. Non è che adesso non lo trovi una brava persona o un buon allenatore, ma con Koeman ho un feeling migliore. Con questa squadra possiamo ancora fare progressi. Il potenziale c'è, anche con i nuovi arrivati".

"In realtà ero già in una fase diversa quando sono andato alla Roma. Sentivo che loro mi volevano tanto e che Mourinho voleva che giocassi molto. E anche nel gruppo erano contenti - ha aggiunto -. Ho avvertito la stessa sensazione anche quando sono tornato dal mio infortunio".