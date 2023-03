Olanda, Koeman: "Contento del ritorno di Wijnaldum, sta bene ed è importante per noi"

A distanza di un anno Gini Wijnaldum torna in Nazionale. Del centrocampista giallorosso ha parlato anche il ct dell'Olanda Ronald Koeman: "È diventato una certezza, perché ha giocato partite intere - le sue dichiarazioni riportate dal sito olandese - Ci siamo sentiti e gli ho detto che se avesse ricominciato a giocare, sarebbe stato tornato tra i convocati. È in forma ed è importante per il gruppo, sono contento che sia tornato".

Inoltre, Koeman ha confermato che Wijnaldum sarà il vicecapitano della squadra, alle spalle del capitano Virgil van Dijk. "Wijnaldum e Depay trascinatori? Dipende dalle loro condizioni. Entrambi sono sicuramente giocatori ancora validi per la nazionale olandese".

(vi.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE