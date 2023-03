VOCALELLI: "Il rapporto della Roma con la classe arbitrale ha portato solamente svantaggi" - MIZZONI: "L'infortunio di Karsdorp è una grande perdita"

A due giorni dal Derby della Capitale, le emittenti radiofoniche romane continuano a parlare della sconfitta subita dalla Roma e dal comportamento dei calciatori e della panchina giallorossa in campo. "Problema Roma-classe arbitrale? Ha portato solamente svantaggi", afferma Alessandro Vocalelli. Giulia Mizzoni invece si sofferma sull'infortunio di Rick Karsdorp: "Rappresenta una bella perdita".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Dybala deve dimostrare di saper essere grande non solo con le piccole. Se ripenso alla sua prestazione nel primo tempo del derby capisco perché è stato sostituito. (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La crescita passa attraverso le cessioni, mai come quest'anno (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non mette in grandi condizioni chi gioca davanti di fare gol, ma allo stesso modo qualcuno ci sta mettendo del suo e penso ad Abraham (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'infortunio di Karsdorp rappresenta una bella perdita. In questo ultimo periodo Dybala è diventato molto meno incisivo... Non vorrei che questo modo accorto di giocare della Roma penalizzi i calciatori di qualità (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Karsdorp era il giocatore più in forma della Roma, aveva gamba e voglia (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Sampdoria è una squadra molto pericolosa, non sarà facile per la Roma. Celik non ha ancora dimostrato il suo valore, anche se è più adatto alla difesa a quattro: ora però arriva il suo momento e dovrà dimostrare il perché è stato acquistato (STEFANO BORGHI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro la Sampdoria mi aspetto la difesa a quattro, è anche il modulo in cui Celik si trova più a suo agio. La Roma affronterà i blucerchiati nel loro miglior momento (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Rocchi vuole un confronto costruttivo con la Roma, gli arbitri sono irritati per l’atteggiamento della Roma. C’è sicuramente un problema tra la società giallorossa e la classe arbitrale (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La questione Roma-classe arbitrale si risolverà solo quando i giallorossi si renderanno conto che questo atteggiamento di furore finisce per togliere loro tranquillità. Per ora ha portato solo danni e non vantaggi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La società deve intervenire e dire a Mourinho e ai componenti della panchina di smetterla. Ma anche l’AIA ha sbagliato, come nel caso di Serra (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’intervento di Rocchi in privato è necessario. La Roma non è capace di fare autocritica. Non avrei mai pensato che i giallorossi giocassero così male o comunque non giocassero certe partite (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’atteggiamento in campo è l’unico modo che ha la Roma per fare pressioni sul sistema calcio. Il Napoli ha De Laurentiis, la Lazio Lotito. Non credo che si possa scendere a un compromesso tra Mourinho e Rocchi. L’unica cosa che i giallorossi possono fare è calmarsi (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve comprare un attaccante che abbia le caratteristiche che vuole Mourinho, serve un giocatore che 'muoia' per buttare la palla in rete, Abraham non è quel prototipo di attaccante (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Definire 'uomo di spettacolo' uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio è senza dubbio fuori luogo da parte di Sarri. C’è una grande ostilità nei confronti di Mourinho (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)