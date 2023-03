Calciomercato Roma: Abraham può partire, su di lui Aston Villa e Chelsea. Possibile uno scambio con Lukaku, piacciono anche Firmino e Zaha

La Roma è disposta a cedere Tammy Abraham in estate per la stessa cifra a cui l'ha acquistato dal Chelsea quasi due anni fa, cioè tra 40 e 45 milioni. Lo riporta la testata specializzata in calciomercato, che spiega come la voglia dell'inglese di tornare in Premier League sia sempre più forte. Sul numero 9 giallorosso c'è innanzitutto l'Aston Villa, senza dimenticare il Chelsea, che ha un diritto di recompra fissato a 80 milioni. Con i Blues, la società capitolina potrebbe pensare a uno scambio con Romelu Lukaku, che tornerà a Londra dopo l'anno all'Inter.

Con una parte dei soldi derivati dalla cessione di Abraham, la Roma potrebbe poi ingaggiare Roberto Firmino e Wilfried Zaha, entrambi in scadenza di contratto a giugno, rispettivamente con Liverpool e Crystal Palace. Si segue, infine, anche l'evoluzione di Mateo Retegui, centravanti del Tigre convocato da Roberto Mancini in Nazionale.

