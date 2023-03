La Roma torna al lavoro in vista della Sampdoria con molti Primavera aggregati. Trent'anni fa l'esordio di Totti

Sono ripresi oggi gli allenamenti della Roma in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica alle ore 18. José Mourinho non può ancora contare sui numerosi componenti della rosa convocati dalle rispettive nazionali. Per questo, all'allenamento odierno sono stati aggregati diversi giocatori della Primavera.

Campionato, quest'ultimo, in cui militava Francesco Totti fino al 28 marzo di trent'anni fa, quando esordì con la maglia giallorossa. La Roma ha ricordato la ricorrenza definendo quella del Capitano una "storia inimitabile". "Oggi è un giorno speciale", ha risposto Totti su Instagram.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - LA ROMA TORNA IN ALGARVE. E ASPETTA MOURINHO

VIDEO - TWITTER, LA ROMA RICORDA L'ESORDIO DI TOTTI: "30 ANNI DALL'INIZIO DI UNA STORIA INIMITABILE". LA SERIE A: "QUANTE NE ABBIAMO PASSATE". LA UEFA: "UNO DEI PIÙ GRANDI"

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU DE ZERBI, MA IL TECNICO VUOLE RESTARE AL BRIGHTON. PIACE ANCHE A INTER E TOTTENHAM

FOTO E VIDEO - TRIGORIA: RIPRESA TRA I SORRISI VERSO LA SAMP. MOLTI PRIMAVERA AGGREGATI

FEYENOORD, DALL'OLANDA: UNA DELEGAZIONE DEL CLUB A ROMA PER DISCUTERE DELLA TRASFERTA IN ITALIA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL CELTA VIGO VUOLE RISCATTARE CARLES PEREZ. PIACE ANCHE A TORINO E SASSUOLO

CALCIOMERCATO ROMA: WATFORD E SWANSEA SULLE TRACCE DI REYNOLDS

INSTAGRAM, TOTTI E I 30 ANNI DALL'ESORDIO CON LA ROMA: "OGGI È UN GIORNO SPECIALE" (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24