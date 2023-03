Feyenoord, dall'Olanda: una delegazione del club a Roma per discutere della trasferta in Italia

Nei quarti di finale di Europa League la Roma sfiderà il Feyenoord nel doppio confronto con la gara d'andata prevista il 13 aprile al De Kuip e il ritorno il 20 allo Stadio Olimpico. Secondo quanto riportato dal sito olandese, il Feyenoord ha inviato una delegazione del club a Roma per discutere della trasferta dei tifosi in Italia. Il sito riferisce come la Roma non avrebbe problemi ad accogliere i tifosi olandesi, a differenza del sindaco Roberto Gualtieri.

Inoltre, se la trasferta non fosse consentita ai tifosi del Feyenoord, il club di Rotterdam sarebbe pronto a lamentarsi con l'Uefa. Infine, conclude il sito, "i tifosi della Roma saranno benvenuti al De Kuip. Il Feyenoord vuole dare il buon esempio, secondo cui i tifosi dovrebbero essere sempre benvenuti ovunque".

(1908.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE