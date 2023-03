Calciomercato Roma: occhi su De Zerbi, ma il tecnico vuole restare al Brighton. Piace anche a Inter e Tottenham

Il futuro di José Mourinho non è ancora stato chiarito, motivo per cui la Roma starebbe valutando diversi profili in caso di addio dello Special One. Tra i candidati ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, ma portarlo nella Capitale non sarà affatto facile. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello di Sportitalia, il tecnico vuole rimanere al Brighton ed è la sua unica priorità, anche se la società inglese dovrà assecondare le sue richieste sul mercato. De Zerbi interessa anche all'Inter e al Tottenham.

