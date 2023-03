VIDEO - Twitter, la Roma ricorda l'esordio di Totti: "30 anni dall’inizio di una storia inimitabile"

Il 28 marzo del 1993 Francesco Totti, all'epoca sedicenne, fece il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma allo Stadio Rigamonti. La squadra giallorossa allenata da Boskov si trovava in vantaggio per 2-0 contro il Brescia e al minuto 87 il tecnico decise di sostituire Rizzitelli, inserendo al suo posto il giovane Totti. La Roma ha voluto ricordare su Twitter l'inizio di questa incredibile avventura con un video celebrativo: "30 anni dall’inizio di una storia inimitabile. 30 anni dalla prima di 786 presenze".

