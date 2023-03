VOCALELLI: "La Roma non ha intenzione di rompere con Mourinho" - CIARDI: "Punterei sulla sua permanenza"

Nel giorno del ritorno a Trigoria della Roma, nell'etere si discute del futuro di Mourinho, che sembra più vicino ad una permanenza in giallorosso: "La Roma non ha nessuna intenzione né nessun motivo di rompere con Mourinho", il pensiero di Alessandro Vocalelli. Dello stesso avviso Piero Torri: "Mi pare chiaro che il ritiro in Algarve sia un possibile segno della permanenza di Mourinho e persino di Dybala"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Faccio fatica a pensare che il destino di Dybala sia legato a Mourinho. A oggi punterei un euro sulla permanenza dello Special One (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Contro la Sampdoria in casa non si possono perdere punti, la Roma deve vincere a tutti i costi (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Dalla Roma mi aspetto di vedere la volontà di ricompattarsi. Se Dybala sta bene e non paga gli sforzi fisici, lo metterei in campo in questa situazione emergenziale (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma non ha nessuna intenzione né nessun motivo di rompere con Mourinho. Tendiamo a rappresentare la squadra peggio di quella che è (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Belotti-Abraham? Merita di partire titolare più il primo del secondo. Belotti quando entra mostra una cattiveria agonistica e una voglia di fare superiore di quella di Abraham: l'inglese che vediamo ultimamente è inutile, Belotti invece ci mette l'anima (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L'obiettivo è recuperare Abraham, è comunque un giocatore che si può rivendere in estate ma, se continua così, è anche difficile. L'inglese è stato pagato 40 milioni, Belotti è arrivato a zero ed ha un anno di contratto. Stiamo parlando di giocatori profondamente diversi: uno è arrivato per fare il titolare e l'altro la panchina. È tutta un'anomalia quello che riguarda Abraham in questa stagione (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per i Friedkin Mourinho sarà l'allenatore del prossimo anno. Sinceramente non vedo motivi di rottura (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Mi pare chiaro che il ritiro in Algarve sia un possibile segno della permanenza di Mourinho e persino di Dybala (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo 92.7)