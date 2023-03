Calciomercato Roma: Swansea e Watford sulle tracce di Reynolds

Sembra aver trovato la sua dimensione Bryan Reynolds, che si sta mettendo in mostra nel campionato belga con il Westerlo. Il terzino, in prestito dalla Roma, ha attirato su di se anche l'interesse di alcuni club inglesi. Come scrive su twitter Tom Bogert giornalista del Guardian, sul texano ci sarebbe l'interesse di Swansea e Watford, club che militano nella seconda divisione inglese. Il classe 2001, inoltre, visti i minuti di esperienza accumulati in Belgio, avrebbe il permesso di lavoro valido per l'Inghilterra.

Swansea and Watford are among the English clubs who have interest in Bryan Reynolds, as I reported last month.

Reynolds appearing for the USMNT in a competitive match this window + club minutes with Westerlo should qualify him for UK work permit.https://t.co/6kLfwDNIzU

— Tom Bogert (@tombogert) March 28, 2023