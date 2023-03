Mou concede un po' di riposo: si torna a Trigoria il 28 marzo alle 11. Mercato, occhi su Hjulmand e Gnonto. Roma-Feyenoord, al via la vendita libera

In questo periodo caratterizzato dalla sosta per le nazionali tornano a circolare con grande insistenza numerose voci di calciomercato. Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra i possibili rinforzi potrebbe esserci Morten Hjulmand, attuale capitano del Lecce. Il centrocampista piace molto a José Mourinho e al gm della Roma, ma la concorrenza è foltissima. Per l'attacco invece si continua a parlare di un'ipotesi di scambio con il Chelsea tra Tammy Abraham e Romelu Lukaku, che con grande probabilità non dovrebbe essere riscattato dall'Inter. Dall'Inghilterra invece riportano che i giallorossi sarebbero interessati a Wilfried Gnonto.

Intanto oggi alle ore 16 è iniziata la vendita libera dei biglietti per Roma-Feyenoord e si sono registrate lunghe code online per assicurarsi un posto allo Stadio Olimpico in occasione del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma il 20 aprile alle 21.

Dopo aver svolto alcune sedute di allenamento, José Mourinho concederà svariati giorni di riposo alla squadra. L'appuntamento a Trigoria infatti è fissato per martedì 28 marzo alle ore 11.

