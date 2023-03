Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi interessati a Gnonto. Piace anche a Juventus, Milan, Napoli e Atalanta

Nuovo nome per l'attacco della Roma in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito inglese, la società giallorossa sarebbe interessata al calciatore italiano Wilfried Gnonto. Il diciannovenne si è trasferito questa estate al Leeds e alla sua prima esperienza in Premier League ha messo a referto 2 reti e 3 assist in 16 presenze, diventando una pedina chiave nello scacchiere tattico di Javi Garcia. Nonostante sia arrivato da poco in Inghilterra, Gnonto avrebbe aperto a un trasferimento in Italia e, oltre alla Roma, piace molto a Juventus, Milan, Napoli e Atalanta.

(90min.com)

