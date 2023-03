Calciomercato Roma: asta estiva per Hjulmand. Oltre ai giallorossi, ci sono anche Brentford, Juve, Fiorentina e Inter

La Roma è interessata a Morten Hjulmand, capitano del Lecce che ha impressionato José Mourinho durante il match giocato dai capitolini contro la squadra di Marco Baroni. La società di proprietà di Dan Friedkin, però, non è l'unica interessata al danese: il Brentford aveva già chiesto informazioni a gennaio, mentre ci pensano anche Juventus, Fiorentina e Inter. A ciò si aggiungono, infine, altre sirene provenienti dall'estero. Il Lecce non farà sconti, sparando altissimo per il classe '99.

(tuttomercatoweb.com)

