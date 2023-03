CIARDI: "Finora 5,5 al campionato della Roma" - AGRESTI: "Sembra che non abbia una vera e propria identità di squadra"

Spazio alla sosta per gli impegni delle Nazionali, quindi all'analisi della stagione della Roma finora disputata. "La Roma di Mourinho è una squadra da Coppa, da partita secca", dice Roberto Pruzzo. "Sembra quasi che la Roma non abbia una vera e propria identità di squadra", aggiunge Stefano Agresti. "Alla Roma vista finora in campionato do un 5 e mezzo", il punto di Augusto Ciardi. Per Riccardo Trevisani "la discriminante della stagione, per come si è messa, è l'Europa League".

La Roma di Mourinho è una squadra da Coppa, da partita secca. Per il clima che ha creato Mourinho con i tifosi merita un 10, mi preoccupa molto il post (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

In Europa la Roma deve sfruttare questa occasione e pensare di meno agli arbitri senza diventare isterica (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Salvo Mourinho dandogli 5 e non 4 solo per il percorso in Europa. La sconfitta in Coppa Italia pesa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sembra quasi che la Roma non abbia una vera e propria identità di squadra. La media punti che ha Mourinho è addirittura più bassa di quella che aveva Fonseca (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma vista finora in campionato do un 5 e mezzo. Tiago Pinto viene descritto come una vittima di Mourinho. Alcuni acquisti fatti negli ultimi due anni sono completamente sbagliati (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho è un accentratore, si prende tutte le responsabilità. È normale che faccia parlare di sé, ma mi sembra che sia in grado di gestire questa situazione (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La discriminante della stagione, per come si è messa, è l'Europa League. Ma il campionato con 66 punti di media non è buono e della Coppa Italia è meglio che non parlo. La Cremonese ti ha suicidato la Coppa Italia e il campionato (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)