Roma, gol cercasi: dalla Serie A a 20 squadre mai così pochi dopo 27 giornate

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Alla ricerca del gol perduto. No, non è un vuoto riferimento a Proust, ma è la missione di José Mourinho e dei suoi ragazzi per il finale di stagione che inizierà al rientro dalla sosta per le nazionali. Il gol sta mancando dannatamente alla squadra giallorossa, con Abraham e Belotti rispettivamente a quota 6 e 0 gol in campionato e 1 e 3 in Europa League. I due attaccanti giallorossi in coppia in A hanno segnato meno di Nzola, Lookman, Beto, Sanabria, Hojlund e altri attaccanti di squadre del livello giallorosso o più basso. Un dato piuttosto sconfortante, soprattutto insieme a quello relativo al numero di reti segnate su azione manovrata, solo 20, 11esimo in A, nonostante la terza posizione nella statistica relativa ai tiri in porta effettuati dall’interno dell’area piccola, ovvero 40. Il bottino di reti in campionato alla 27esima giornata recita 35 gol fatti, ottavo in Serie A al pari del Sassuolo, nonostante i 9 gol di Dybala. Mancano i gol di Pellegrini (solo 2, l’anno scorso chiuse a quota 9), quest’anno allontanato dalla porta, e quelli degli altri attaccanti. È il bottino più magro alla 27esima giornata da quando si è passati alle venti squadre in A. Quello che si avvicina di più all’attuale è lo score della stagione 2014/2015, quando i gol segnati erano 38 e quelli subiti 21. Ecco, quello dei gol concessi è un dato invece positivo: a quota 26 (quarta miglior difesa del campionato) è il settimo migliore dal 2004. Solo in sette occasioni la Roma aveva subito meno gol alla 27esima giornata (oltre a essere il migliore dalla stagione 2017/2018).

SCORE ALLA 27ESIMA GIORNATA

2004-2005: 46 gol fatti (40 subiti)

2005-2006: 51 gol fatti (25 subiti)

2006-2007: 55 gol fatti (22 subiti)

2007-2008: 48 gol fatti (24 subiti)

2008-2009: 41 gol fatti (35 subiti)

2009-2010: 45 gol fatti (29 subiti)

2010-2011: 41 gol fatti (38 subiti)

2011-2012: 40 gol fatti (33 subiti)

2012-2013 13: 57* gol fatti (48 subiti)

2013-2014: 53 gol fatti (14 subiti)

2014-2015: 38 gol fatti (21 subiti)

2015-2016: 55 gol fatti (28 subiti)

2016-2017: 58 gol fatti (25 subiti)

2017-2018: 44 gol fatti (23 subiti)

2018-2019: 51 gol fatti (37 subiti)

2019-2020: 53 gol fatti (36 subiti)

2020-2021: 51 gol fatti (40 subiti*)

2021-2022: 45 gol fatti (34 subiti)

2022-2023: 35 gol fatti (26 subiti)