Europa League, ROMA-FEYENOORD: al via la vendita libera, 16mila persone in coda (FOTO)

Dopo l'andata al De Kuip in programma il 13 aprile, la Roma ospiterà il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena il 20 aprile alle 21.00 allo Stadio Olimpico. Dopo la fase di prelazione per gli abbonati di Serie A prima e di prevendita per gli abbonati Coppe poi, da oggi alle 16.00 è partita la vendita libera per assistere alla sfida europea della squadra di José Mourinho.

17:05 - A poco più di un'ora dall'apertura della vendita libera, si registrano ben 16mila persone in coda per acquistare il biglietto per assistere allo Stadio Olimpico al match tra Roma e Feyenoord.

LR24