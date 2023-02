Due giorni al Salisburgo: oggi in gruppo Pellegrini, domani anche Dybala. Roma Femminile: Bartoli rinnova fino al 2025

Antivigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo. La Roma si è allenata in mattinata a Trigoria: regolarmente in gruppo Lorenzo Pellegrini, mente Paulo Dybala ha lavorato individualmente, ma domani tornerà a farlo con i compagni nella rifinitura. L'arbitro della sfida contro gli austriaci sarà lo sloveno Slavko Vinčić.

Gianluca Mancini, che domani affiancherà José Mourinho nella conferenza stampa prepartita, ha rilasciato un'intervista a Starcasinò Sport in cui ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions. Mourinho è il nostro vero leader". Parole anche da parte di Elisa Bartoli, che ha rinnovato il suo contratto con la Roma Femminile fino al 2025: "Sono fiera di continuare a far parte di questa squadra".

