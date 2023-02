FOCOLARI: "Roma favorita per il passaggio del turno in Europa League" - TREVISANI: "Servirà una partita di grande livello"

La Roma continua a lavorare in vista della partita contro il Salisburgo, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi sono chiamati a ribaltare lo svantaggio accumulato nel match d'andata (1-0) e dalla loro parte avranno uno Stadio Olimpico sold out. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale si parla proprio di questa delicatissima sfida: "La Roma è favorita per il passaggio del turno", afferma Furio Focolari. Riccardo Trevisani si sofferma su Abraham e sulla prestazione dei capitolini: "Non so se sia in grado di fare una partita di grande livello, che è ciò che servirà ai giallorossi".

La Roma è concentrata in questo momento e mi aspetto una bella partita giovedì all'Olimpico. Anche i tifosi dovranno fare molto per trascinare la squadra e motivare l'ambiente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non c'è l'ambiente sereno che si respirava lo scorso anno, tanto è dato dal momento che sta vivendo Mourinho. Proprio per questo lo stadio giovedì dovrà dare tanto alla squadra (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è favorita per il passaggio del turno in Europa League. I giallorossi potranno approfittare della spinta continua dello Stadio Olimpico (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non si è comportato bene con i tifosi, hanno fatto 23 sold out consecutivi. Quante volte la Roma li ha fatti divertire, forse solamente in un terzo delle partite. Il pubblico andrebbe ringraziato anche se fischia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pinto vorrebbe avere un controllo superiore rispetto a quello che ha in questo momento (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È impossibile che Mourinho e la società non abbiano mai parlato, ma probabilmente non avranno discusso di quello che avrebbe voluto il tecnico (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per ora Friedkin non ha intenzione di parlare con Mourinho, non perché non lo vuole ma soltanto perché non lo ritiene opportuno visto che c’è ancora un altro anno di contratto.

Io se fossi nel presidente sarei parecchio preoccupato visto che si stanno liberando molte panchine di caratura internazionale e Mourinho è uno dei più attenzionati, nonostante ciò però il portoghese vuole rimanere fortemente alla Roma. (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

I punti sotto la palpebra non sono una cosa bella. Sono molto fastidiosi, così come anche indossare la maschera. Non so se Abraham sia in grado di fare una partita di grande livello, che è ciò che servirà alla Roma. Pellegrini gioca al 100% contro il Salisburgo, Abraham e Dybala invece sono a forte rischio (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)