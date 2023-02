Roma-Salisburgo: domani alle 15 la rifinitura, alle 19:30 la conferenza stampa di Mourinho e Mancini

Rifinitura alle ore 15 e conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini alle 19:30. È questo il programma di domani, vigilia di Roma-Salisburgo, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League, in programma giovedì alle 21. La seduta di allenamento dei giallorossi sarà aperta alla stampa per i primi 15 minuti, così come quella degli austriaci, che comincerà alle 18. Poco prima, alle 17:15, si terrà anche la conferenza del tecnico Matthias Jaissle e di un calciatore del Salisburgo presso la sala stampa dello Stadio Olimpico.