Roma Femminile, rinnovo fino al 2025 per Bartoli: "Fiera di continuare a far parte di questa squadra" (FOTO e VIDEO)

Questa la nota integrale della Roma:

L'As Roma è lieta di annunciare che Elisa Bartoli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Elisa, che indossa la fascia di capitano dalla fondazione della nostra Squadra Femminile, ha vinto in giallorosso la Coppa Italia 2020-21 e la Supercoppa Italiana nel 2022, segnando 15 gol in 112 presenze.

"È sempre un’emozione firmare un contratto con questo Club, perché Roma e la Roma sono per me casa", ha dichiarato Elisa.

"Sono qui dal primo giorno, ho visto crescere questa squadra stagione dopo stagione con tanto sacrificio e ambizione, per questo motivo sono fiera di continuare a farne parte. Le nostre sfide sono sempre più affascinanti, non vedo l’ora di continuare a viverle con questi colori".

Betty Bavagnoli, Head of Women's Football, ha commentato: "Conosco molto bene Elisa e per questo potrei spendere molte parole per descriverla ma ne scelgo solo tre: coraggio, responsabilità e determinazione. Vederla firmare il rinnovo con il Club oggi è una gioia per tutti noi; sapere che continuerà a essere il Capitano e il punto di riferimento di questa squadra ci rende tutti estremamente orgogliosi".

Congratulazioni, Elisa!

(asroma.com)

