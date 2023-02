Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Smalling. Ammenda di 5mila euro alla Roma

Il giudice sportivo ha emesso i suoi verdetti per quanto riguarda l'ultima giornata di campionato. Un turno di squalifica per Chris Smalling, che era diffidato. L'inglese ha ricevuto la quinta sanzione e dunque salterà la sfida contro la Cremonese. Ammenda di 5mila euro, inoltre, alla Roma "per avere, nel corso del secondo temppo, intonato cori beceri nei confronti di un'altra tifoseria". Terza sanzione invece per Josè Mourinho che ha rimediato il cartellino giallo per aver protestato eccessivamente dopo una decisione arbitrale nel corso del match con il Verona.

