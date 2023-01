Domenica il Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti. Mercato: "No comment" di Zaniolo sul suo futuro, Smalling rifiuta l'offerta della Roma

La Roma è tornata a lavoro in vista della partita in programma domenica contro il Napoli. Anche Zaniolo in campo con i compagni. Oggi è stato avvistato da alcuni tifosi ed ha evitato di rispondere alla domanda circa la sua permanenza a Roma. Continuano a circolare voci provenienti da Milano, ma non c'è ancora nessuna proposta formale, rifiutata invece l'offerta del Newcastle.

CORSERA - IL MILAN ASPETTA LA LAZIO E CI PROVA PER ZANIOLO. IERI L'INCONTRO CON L'ENTOURAGE

JUVENTUS, MANOVRA STIPENDI: RISCHIO SQUALIFICA DI UN MESE PER I TESSERATI. C'È ANCHE DYBALA

CALCIOMERCATO ROMA: ANCORA NESSUNA OFFERTA DAL MILAN PER ZANIOLO. 'NO' ALLA PROPOSTA DEL NEWCASTLE

ZANIOLO: PRANZO IN FAMIGLIA. 'NO COMMENT' SUL FUTURO (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, RINNOVO SMALLING: IL DIFENSORE RIFIUTA L'OFFERTA GIALLOROSSA

CON DYBALA LA ROMA PARTE DA 1-0: MEDIA DI 1.06 GOL+ASSIST A PARTITA PER LA JOYA, È LA PIÙ ALTA DA QUANDO GIOCA IN SERIE A

C'E' NESSUNO?

UMBERTI: "NUOVO STADIO, LA ROMA NON PARLA, FA I FATTI. A PIETRALATA ANCHE I NUOVI UFFICI AMMINISTRATIVI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

