TREVISANI: "Zaniolo? Il Milan è l'unica squadra che può essere interessata" - FERRAZZA: "Meglio tenerlo che cederlo in Serie A"

Più della risplendente classifica, che ora vede la Roma al terzo posto aspettando il risultato del Milan che la precede di appena un punto, è il futuro di Zaniolo a far discutere. "Se deve andare al Milan è meglio tenerlo: spero che la Roma abbia la forza di non venderlo ad un club di Serie A", l'opinione di Francesca Ferrazza.

"Io spero che Zaniolo resti qui e dia una mano alla Roma per conquistare un posto in Champions" dice Roberto Pruzzo. Per Riccardo Trevisani "il Milan è l'unica squadra che ha un interesse tecnico".

Zaniolo lo vedrei meglio all'estero. Lui deve cambiare aria e testa. Lo vedrei bene in Spagna, in Inghilterra e anche in Germania. Lui ha finito la sua storia a Roma (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo deve uscire dalla sua zona confort. Anche per me deve andare all'estero per la sua crescita professionale. Lui ha grandi potenzialità ma ancora non le ha espresse. Meglio per lui andare fuori dall'Italia. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non cederei mai Zaniolo in Italia a gennaio, andresti a rinforzare una concorrente per la Champions League. Se deve andare al Milan è meglio tenerlo: spero che la Roma abbia la forza di non venderlo ad un club di Serie A (FRANCESCA FERRAZZA, Centro Suono Sport, 101.5)

Non credo che il Milan e le altre possano accontentare le richieste della Roma. Io spero che Zaniolo resti qui e dia una mano alla Roma per conquistare un posto in Champions (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Milan è l'unica squadra che ha un interesse tecnico. Si parla di Tottenham perché Vigorelli ha un buon rapporto con Paratici? Lì c'è Kulusevski che gioca. Sul Brighton mi viene da ridere, una squadra che gioca puramente come collettivo ed equivale al Sassuolo d'Inghilterra (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Napoli, Inter e Roma secondo me sono quelle che andranno in Champions. Sono indeciso sulla quarta, se stasera il Milan non vince rischia davvero (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)